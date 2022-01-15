В рамках промоушна Epic Fighting Championship прошел новый фрик-турнир с участием звезд интернета.

В главном поединке вечера бывшая актриса фильмов для взрослых Елена Беркова удушающим приемом победила блогера Иришку Чики-Пики. После поражения Иришка пнула Беркову в живот. Елена вызвала на поединок Анастасию Волочкову.

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Певец и стриптизер Александр Пистолетов подрался с девушкой, блогером Сашей Мамахой. Пистолетов победил болевым приемом, а перед финишем в клетку выскочил муж Мамахи. Мужчина хотел помешать болевому, но его увели охранники.

Смешанные боевые искусства Бил фаната Хабиба и помогал сопернику Яна. Крутой русский в UFC 31 МИНУТУ НАЗАД

Популярный в 2010-х благодаря конфликтам с голубями рэпер Dirty Monk зарубился с другим артистом, Blanko. Один из главных мемов ютьюба проиграл удушением уже в первом раунде.

Смешанные боевые искусства Чикадзе рвется к титульнику, дебют Борщева. 1-й турнир года в UFC 13 ЧАСОВ НАЗАД