В рамках промоушна Epic Fighting Championship прошел новый фрик-турнир с участием звезд интернета.
В главном поединке вечера бывшая актриса фильмов для взрослых Елена Беркова удушающим приемом победила блогера Иришку Чики-Пики. После поражения Иришка пнула Беркову в живот. Елена вызвала на поединок Анастасию Волочкову.
Ad
Певец и стриптизер Александр Пистолетов подрался с девушкой, блогером Сашей Мамахой. Пистолетов победил болевым приемом, а перед финишем в клетку выскочил муж Мамахи. Мужчина хотел помешать болевому, но его увели охранники.
Смешанные боевые искусства
Бил фаната Хабиба и помогал сопернику Яна. Крутой русский в UFC
Популярный в 2010-х благодаря конфликтам с голубями рэпер Dirty Monk зарубился с другим артистом, Blanko. Один из главных мемов ютьюба проиграл удушением уже в первом раунде.
Фрэнсис Нганну снялся в новых «Чудаках». Его попросили врезать актеру между ног.
Никита Джигурда вызвал на бой Губерниева – комментатор поспешил ответить.
Источник: Epic Fighting Championship.
Смешанные боевые искусства
Чикадзе рвется к титульнику, дебют Борщева. 1-й турнир года в UFC
Смешанные боевые искусства
Неизвестные напали на паб Конора и забросали коктейлями Молотова
Реклама
Ad
Реклама
Ad