Главным событием первого в 2022 году турнира UFC стала схватка топовых полулегковесов, американца Келвина Каттара и грузина Гиги Чикадзе.

В случае победы Чикадзе мог бы стать одним из первых претендентов на титульный поединок – считалось, что после Макса Холлоуэя и Корейского Зомби именно он следующий в очереди на бой с Алексом Волкановски. Однако Каттар прервал мощную серию Гиги из семи побед – Келвин перебил грузина во всех раундах и выиграл единогласным решением судей. До финальной серены Чикадзе практически доживал, чем напомнил поединок Каттара с Холлоуэем годичной давности. Только в этот раз Каттар оказался на месте победителя. Чтобы оценить масштабы избиения, можно взглянуть, какой урон нанесли друг другу бойцы.

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На турнире выступил один боец из России – Вячеслав Борщев подрался с Дакотой Бушем и дебютировал в промоушне жестким нокаутом в первом раунде. Русский боец пробил в печень, а затем добил рухнувшего на канвас оппонента. Сразу после победы Борщев отпраздновал победу танцем: обычно Слава танцует вприсядку, но в честь знаменательного события он совместил несколько стилей. Борщев забрал бонус 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера, и не зря: он единственный, кому удалось оформить нокаут в первом турнире года.

Все результаты турнира UFC Vegas 46

Келвин Каттар – Гига Чикадзе, единогласное решение (50-45, 50-45, 50-44);

– Гига Чикадзе, единогласное решение (50-45, 50-45, 50-44); Джейк Коллье – Чейс Шерман, удушающий прием (1-й раунд, 2:26);

– Чейс Шерман, удушающий прием (1-й раунд, 2:26); Брэндон Ройвал – Рожерио Бонторин, раздельное решение (29-28, 28-29, 29-28);

– Рожерио Бонторин, раздельное решение (29-28, 28-29, 29-28); Кэтлин Чукагян – Дженнифер Майа, единогласное решение (30-27, 30-27, 30-27);

– Дженнифер Майа, единогласное решение (30-27, 30-27, 30-27); Вячеслав Борщев – Дакота Буш, технический нокаут (1-й раунд, 3:47)

– Дакота Буш, технический нокаут (1-й раунд, 3:47) Билл Алджео – Жоандерсон Брито, единогласное решение (30-27, 29-28, 29-28);

– Жоандерсон Брито, единогласное решение (30-27, 29-28, 29-28); Джейми Пикетт – Джозеф Холмс, единогласное решение (29-28, 29-28, 29-28);

– Джозеф Холмс, единогласное решение (29-28, 29-28, 29-28); Курт Макги – Рамиз Брахимай, единогласное решение (30-27, 30-27, 30-27);

– Рамиз Брахимай, единогласное решение (30-27, 30-27, 30-27); Брайан Келлехер – Кевин Крум, единогласное решение (30-27, 30-27, 29-28);

– Кевин Крум, единогласное решение (30-27, 30-27, 29-28); ТиДжей Браун – Чарльз Роса, единогласное решение (29-28, 29-28, 29-28).

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