Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов запустил сеть фастфуда M-eat by Khabib. Ресторан работает в башне «Город столиц» в деловом центре «Москва-сити».

К концу мая компания собирается открыть еще 14 заведений в Москве, а к концу 2023-го – 150 точек в пяти странах: Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Турции и ОАЭ. Кроме того, планируется открытие ресторанов быстрого питания в других российских городах. В фастфуде Хабиба будут кормить томленым мясом (курицей, кониной и говядиной) в булочке в разными добавками, которая называется «Брэдм-eat». В России собираются построить завод по производству ингредиентов для ресторана, а в будущем наладить продажи собственной продукции в торговых сетях.

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