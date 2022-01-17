Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов запустил сеть фастфуда M-eat by Khabib. Ресторан работает в башне «Город столиц» в деловом центре «Москва-сити».
К концу мая компания собирается открыть еще 14 заведений в Москве, а к концу 2023-го – 150 точек в пяти странах: Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Турции и ОАЭ. Кроме того, планируется открытие ресторанов быстрого питания в других российских городах. В фастфуде Хабиба будут кормить томленым мясом (курицей, кониной и говядиной) в булочке в разными добавками, которая называется «Брэдм-eat». В России собираются построить завод по производству ингредиентов для ресторана, а в будущем наладить продажи собственной продукции в торговых сетях.
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После завершения карьеры Хабибом чемпионом UFC в легком весе стал Чарльз Оливейра. Он лежал в больнице два года, но взял пояс с плохим зрением.
Источник: «Ведомости».
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