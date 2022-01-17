На ютьюбе появился новый промоушн под названием Pu$$y Fights – организация проводит поединки среди женщин по правилам борьбы на песке.

Девушки выступают в коротких шортах и топах. На первом турнире состоялись три поединка – в одном сразились мастера спорта по тхэквондо, во втором – МС по боксу, а в третьем – фитнес-тренеры. Ведущими вечера стали боец на голых кулаках Макс Топор и тиктокер Фрося.

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