Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо заявил, что хотел бы подраться с временным чемпионом промоушна в легчайшем весе Петром Яном в России.

«Я хотел бы поехать в Россию и сразиться с Петром Яном, этой уродливой картошкой. Поднял бы российский флаг и надрал бы ему задницу прямо перед соотечественниками. Да, я убил бы этого чувака. Он неплох в том, что касается атаки. Готов признать это. В том, что касается выбора позиции, хладнокровия и дистанции, Петр Ян действительно хорош. Но я слишком большой конкурент. Я слишком умен для этого чувака.

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Я одолею его и буквально утоплю его задницу своей борьбой. Я не Алджамейн Стерлинг, ребята – я гораздо более техничный. Я намного лучше этих парней. Среди конкурентов я нахожусь на совершенно другом уровне. Майкл Джордан был лучшим в баскетболе. А теперь представьте, если бы он смог сделать то же самое в футболе. А я смог это сделать. У меня есть конкурентное преимущество. У меня есть этот опыт, и мне нужен этот вызов, а еще мне нужна эта сумка, полная денег», – сказал Сехудо в интервью MMA Junkie Radio.

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Выпад Сехудо – не самый грязный спич в адрес Петра Яна за последнее время. На днях Стерлинг выдал самую жесткую тираду о российском бойце за всю историю их противостояния.

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