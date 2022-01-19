Президент UFC Дана Уайт назвал трех бойцов, которые, по его мнению, являются лучшими в истории смешанных единоборств. В список вошли Андерсон Силва, Жорж Сен-Пьер и Джон Джонс, но не попал Хабиб Нурмагомедов. Также Уайт считает, что Камару Усман близок к попаданию в топ.
Усман провел в UFC 15 поединков, не потерпев поражений. После турнира UFC 258 в американском Лас-Вегасе в феврале 2021 года, где он в главном бою нокаутировал Гилберта Бёрнса, Дана Уайт заявил, что Камару станет величайшим в истории бойцом в полусреднем весе, если продолжит выступать на таком же высоком уровне.
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Источник: BJPenn.com
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