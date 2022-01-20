Теодор Рузвельт крут не только Нобелевской премией мира и высеченным на горе Рашмор портретом. Рузвельт – самый подкованный в единоборствах президент США, хотя в детстве он не мог дать отпор даже дворовому хулигану.

У юного Тедди диагностировали астму – начало жизни он провел с ощущением удушья, из-за чего часто не мог уснуть. Родители искали способы помочь сыну нетрадиционными методами: запихивали его в карету и на безумной скорости гнали лошадей по улицам Нью-Йорка, чтобы в легкие парня поступало как можно больше воздуха. Врачи считали, что Рузвельт-младший не доживет до четырех лет, но он опроверг прогнозы. Отец построил спортзал, где из худого и болезненного мальчика Тедди превратился в крепкого атлета.

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Теодор Рузвельт Фото: Other Agency

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Теодор здорово подкачался: благодаря турнику и гантелям развил мышцы груди, и со временем болезнь отступила. В школе он был одним из тех, кому достается от хулиганов. 14-летнего Рузвельта побили во время поездки на озеро Музхед. Парень не выдержал и попросил отца дать уроки бокса – батя с готовностью откликнулся. Позже Теодор стал заниматься с бывшим боксером Джоном Лонгом. В автобиографии Рузвельт писал, что был до невозможности медлительным и неуклюжим учеником. Чтобы достичь прогресса, ему потребовалось два или три года.

Первый триумф Рузвельта-боксера случился, когда Лонг организовал турнир среди всех учеников. Он распределил юнцов по весовым категориям, а боролись парни за оловянные кружки ценой в 50 центов. Теодор бился в легком весе. Вряд ли юноша из богатой семьи соблазнился из-за куска железки, но все, в том числе сам Рузвельт, пребывали в легком шоке, когда посудина досталась ему.

В 16 лет Рузвельт впервые занялся борьбой с двоюродным братом Эллиоттом. Позже парень поступил в Гарвард, где участвовал в боксерских турнирах. Уже в первом поединке Теодор запомнился благородным отношением к оппоненту. После того, как судья зафиксировал окончание раунда, крикнув «Время!», Рузвельт опустил руки, а соперник мощно вмазал ему по лицу. Публика загудела, но будущий президент не поддержал негодование: «Тихо! Он не слышал».

Теодор Рузвельт Фото: Other Agency

Во время учебы в Гарварде Рузвельт и боксировал, и боролся, но не преуспевал ни в чем. В автобиографии он вспоминал, что дошел до финала одного из турниров, однако его привычное место – среди аутсайдеров. Он называл себя проходным соперником для реальных претендентов.

Большую часть политической карьеры Теодор отдавал предпочтение грэпплингу. Когда Тедди находился на посту губернатора, он нанял чемпиона по борьбе в среднем весе Майка Двайера, чтобы тот тренировал его три-четыре раза в неделю. В то время Рузвельту было 40 – почти вдвое больше, чем тренеру. Мужчина так любил тренировки, что купил борцовский ковер, который разложил в бильярдной.

Уровень губернатора приятно удивил эксперта по корнуэльской борьбе, и Двайер решил не поддаваться Рузвельту. Чемпион доминировал в спаррингах, но поражения не беспокоили Рузвельта. Он понимал, насколько хорош Двайер, и видел в борьбе лишь развлечение и способ поддерживать форму. Позже вместо Двайера спарринговать с Рузвельтом стал друг тренера, профессиональный гребец, и силы уравнялись. Политик писал, что к концу второго дня занятий он сломал сопернику ребро. Тот ушиб Теодору два ребра и выбил лопатку.

Рузвельт считал, что борьба более жестокий вид спорта по сравнению с боксом, но продолжал обучение. Однажды Тедди надоел корнуэльский стиль – он захотел узнать, как борются на Дальнем Востоке. В начале ХХ века дзюдо и джиу-джитсу не были распространены в США, но Рузвельт уже прознал о них. Первым тренером Тедди по джиу-джитсу стал профессор Джон О’Брайен, который научился этому искусству, когда работал в полиции Нагасаки.

О’Брайен стал первым, кто привез джиу-джитсу из Японии в США, он даже выпустил буклет-инструкцию с основными приемами из этого вида единоборств. Рузвельт надеялся, что благодаря скиллам, отточенным на тренировках, сможет ломать конечности любому бандиту, который вздумает напасть на него.

Позже Теодор пригласил японца Ёсицугу Ямаситу, самого успешного дзюдоиста того времени. Рузвельт сражался с ним и его партнером три раза в неделю. Японец обучал политика не только дзюдо, но и джиу-джитсу – тому же стилю, который Мицуё Маеда передал Гастао Грейси, отцу бразильского джиу-джитсу и двоюродному деду первого чемпиона UFC. Как и в других видах единоборств, Рузвельт старался, но технически был далек от идеала.

На высоком посту Рузвельт набрал более 90 кило и уже занимался восточными единоборствами не только ради веселья, но и чтобы похудеть. Мужчина хотел выглядеть презентабельно перед выборами и скинуть 10 кг. Конечно, Теодор мог сесть на диету или начать пробежки, но ему нравилось тренироваться. Он устраивал бои в подвале Белого дома, где применял недавно изученные приемы на всех, кто соглашался вступить с ним в спарринг. Например, на сыновьях, военно-морском атташе Японии, военном министре Уильяме Ховарде Тафте и министре внутренних дел Гиффорде Пинчоте. Тедди не стеснялся подключать к спаррингам даже жену и ее сестру. Конечно, Рузвельт не применял силы к дамам, а шуточно боролся с ними.

Если никого не оказывалось поблизости, Рузвельт вынуждал выходить раз на раз посетителей, которые приходили к нему. Один из них, Роберт Джонстон Муни, рассказывал о спарринге, который он и его брат-боксер провели с президентом. «Рузвельт вскочил на ноги и взволнованно спросил: «Кстати, вы, мальчики, разбираетесь в джиу-джитсу? Мы ответили отрицательно, и он продолжил, размахивая руками: «Вы должны пообещать мне научиться без промедления. Вы так хороши в других видах спорта, что обязаны добавить джиу-джитсу к этим навыкам. Каждому американскому спортсмену нужно понимать японскую систему».

Если бы Рузвельт родился на сотню лет позже, он бы безумно фанател от UFC. Тедди с лютым интересом наблюдал за спаррингом чемпиона США по борьбе Гранта и дзюдоиста Ямаситы. «Грант не знал, что делать, кроме как уложить Ямаситу на лопатки. Тот забрался за спину и душил его в течение минуты. Еще через пару минут Ямасита схватил Гранта за локоть, что позволило бы сломать руку. Казалось очевидным, что джитсер справится с борцом, но в чистой борьбе и бросках Грант был примерно так же хорош. Он выглядел сильнее и изматывал соперника. Уверен, с практикой в ​​этом искусстве один из наших борцов или боксеров в состоянии убить любого из этих японцев просто благодаря значительно превосходящей силе», – рассуждал Рузвельт.

Теодор стал первым коричневым поясом в дзюдо среди политиков. Он оставался самым титулованным президентом в боевых искусствах, пока Владимир Путин не получил черный пояс восьмого дана по карате. Рузвельт занимался единоборствами до тех пор, пока не ослеп на один глаз в результате жесткого спарринга. Почти 50-летний мужчина снова бился с оппонентом вдвое моложе него. После нескольких раундов президент вымотался и не донес хук, а соперник успешно контратаковал кроссом – точно в левый глаз.

Теодор Рузвельт Фото: Other Agency

«К счастью, это был мой левый глаз. С тех пор зрение потускнело, но я бы совсем не мог бить, если бы повредил правый», – писал Рузвельт. Да, после травмы он продолжал драться – возможно, именно из-за этого в 1908 году у президента случилось отслоение сетчатки, после которого он совсем перестал видеть травмированным глазом. Только этот факт говорит о Рузвельте как о невероятно жестком мужике, а его полуторачасовое выступление перед избирателями сразу после выстрела в грудь лишь подтверждает: если бы не политика, Тедди точно мог добиться успеха в единоборствах, настолько он способен превозмогать боль.

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