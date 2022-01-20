Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, почему решил не включать Хабиба Нурмагомедова в тройку лучших бойцов в истории. Туда попали Андерсон Силва, Жорж Сен-Пьер и Джон Джонс.

Он не отрицает, что российский спортсмен доминировал в своей весовой категории, но быть в тройке лучших достойны те, кто провел больше времени в промоушне.

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«Доминирование Хабиба было невероятно. Но, стоит отметить, что это уже другие времена и другие навыки», – заявил Уайт.

Смешанные боевые искусства Уайт не включил Хабиба в число 3-х лучших бойцов в истории ВЧЕРА В 07:11

Источник: Mirror.

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