Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, почему решил не включать Хабиба Нурмагомедова в тройку лучших бойцов в истории. Туда попали Андерсон Силва, Жорж Сен-Пьер и Джон Джонс.
Он не отрицает, что российский спортсмен доминировал в своей весовой категории, но быть в тройке лучших достойны те, кто провел больше времени в промоушне.
Ad
«Доминирование Хабиба было невероятно. Но, стоит отметить, что это уже другие времена и другие навыки», – заявил Уайт.
Смешанные боевые искусства
Уайт не включил Хабиба в число 3-х лучших бойцов в истории
Хабиб открыл сеть фастфуда M-eat by Khabib
Евгений Понасенков высказался о популярности Нурмагомедова в инстаграме. Он считает, что этого надо стыдиться
Источник: Mirror.
Смешанные боевые искусства
Хабиб открыл сеть фастфуда с кониной и говядиной
Смешанные боевые искусства
30-я победа и 4 поражения. Бои Хабиба, о которых знают не все
Реклама
Ad
Реклама
Ad