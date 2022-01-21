Российский боец UFC в тяжелом весе Александр Волков узнал следующего соперника. Им станет 28-летний англичанин Том Аспиналл.
Поединок Волкова и Аспиналла состоится 19 марта на «О2 Арене» в рамках турнира UFC Fight Night в Лондоне.
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Ган уже 23 января сразится с Фрэнсисом Нганну и определит лучшего тяжеловеса в мире. Что известно о Сириле?
Источник: ESPN.
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