Обновлено 21/01/2022 в 04:31 GMT

Российский боец UFC в тяжелом весе Александр Волков узнал следующего соперника. Им станет 28-летний англичанин Том Аспиналл.

Поединок Волкова и Аспиналла состоится 19 марта на «О2 Арене» в рамках турнира UFC Fight Night в Лондоне.

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Источник: ESPN.

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