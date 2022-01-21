Друг экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова боец смешанных единоборств Эльдар Эльдаров поделился тем, что известно о возможной встрече Хабиба с Конором Макгрегором на бойцовском фестивале Brave FC в марте в Бахрейне.

– Главная новость про этот фестиваль прямо сейчас – о том, что на нем могут встретиться Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. Это правда?

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– Честно говоря, сам прочитал про это в новостях. Знаю, что у каждой страны будет свой амбассадор. Почетный представитель, который будет поддерживать сборную, ребят. По поводу Хабиба – может, Союз ММА России выдвинул такую кандидатуру, оттуда и пошло. Насчет Ирландии такое тоже, думаю, возможно, потому что Конор является главным спонсором любительской команды. Он отправлял ребят на Кубок мира в прошлом году. А еще знаю, что он часто бывает в Дубае, а оттуда в Бахрейн лететь всего час. Почему бы нет?

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– Обсуждал эту новость с Хабибом?

– Хабибу не до этого. У Хабиба перелет за перелетом. Сейчас в Сингапуре, потом у него будет турнир в Майами. Каждый день планы меняются, так что смысла нет спрашивать.

– В общем, все узнаешь уже по факту?

– Да. Я к таким вещам отношусь просто. Часто такое оказывается всего лишь слухом. Там, где Хабиб и Конор – всегда интересно. Может быть, решили подогреть интерес.

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