Дейвесон Фигередо ворвался на трон наилегчайшего веса после ухода Генри Сехудо. Бразилец дважды уничтожил легендарного Джозефа Бенавидеса и совсем не почувствовал Алекса Переса, но затем напоролся на Брэндона Морено, которому отдал пояс. 23 января Фигередо и Морено проведут третий бой подряд – это первая трилогия в истории UFC, когда ее участники не отрываются на другие поединки.

Фигередо много работал, прежде чем стать топовым бойцом UFC. Труд Дейвесона не заканчивался на спортзале: в безденежные времена бразилец сменил уйму профессий. Совсем юным он работал на ферме с отцом, который занимался приручением азиатских буйволов.

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В 16 лет парень из городка Сур переехал в крупный Белем, где сначала занимался капоэйрой, а позже перешел в ММА и тренировался с бойцами UFC Юри Алькантарой и Мишелем Празересом. Дейвесон взял с собой младшего брата Франсиско, вместе они снимали жилье. «Самая большая проблема случалась в конце месяца, когда приходило время платить за аренду. Когда мы расплачивались за квартиру, у нас не оставалось денег на еду», – вспоминал Фигередо.

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Дейвесон Фигередо Фото: Getty Images

Дейвесон не хотел жить впроголодь, а потому постоянно искал, где можно заработать. Фигередо не имел образования, поэтому перебирал все доступные варианты. В 19 лет бразилец устроился помощником каменщика в родном городе и работал с понедельника по пятницу. Параллельно Дейвесон подрабатывал сразу в нескольких местах, например, торговал мороженым и возил на продажу одежду из Белема в Сур. Однако большую часть времени занимала работа каменщиком.

«Мы рушили стены и строили новые дома. Больше всего мне нравилась плотницкая часть. Мы строили крыши для домов, и это было моим любимым видом работы. Она интереснее и менее тяжелая, чем другие. Мне никогда не нравилось работать с тяжестями, а дерево, использовавшееся для крыш, было самым легким материалом, с которым мы имели дело», – рассказывал боец.

По будням Фигередо работал каменщиком, а в выходные перевоплощался в охранника клуба. К тому моменту он уже кое-чему научился в спортзале, поэтому чувствовал себя уверенно. «Остальные охранники были выше меня, но всякий раз, когда на вечеринке происходила драка, они просили пойти и обездвижить самого крупного парня. Они посылали меня первым, потому что сами не знали, как это сделать. Точно не помню, скольких парней я засабмитил во время этой работы, но обычно удавалось около трех или четырех за одну вечеринку», – прикинул бразилец.

Дейвесон Фигередо Фото: Getty Images

Боец пытался найти себя в рыбной ловле. В детстве он часто сидел с отцом возле реки, но морская рыбалка совсем не понравилась бойцу. «Мы ушли с берега в 4 утра и вернулись в 3 часа дня. Я возненавидел это. Когда лодка вернулась, я выпрыгнул и сказал, что никогда не вернусь. Было ощущение, что судно перевернется в любой момент. Солнце сильно жарило, пахло бензином. Весь этот опыт оказался ужасным», – с неприязнью перебирал воспоминания Фигередо.

Ловить рыбу у парня не получилось, зато он научился ее готовить. В 25 лет Дейвесон дебютировал в ММА, а параллельно нашел новое дело. В спортзале он познакомился с парнем, работавшим сушистом. Тот отвел Фигередо и Франциско в школу, где сам учился готовить суши. «Потом этот парень нашел работу для Дейвесона, а уже на следующей неделе ушел в другое место, чтобы быть там боссом!» – рассказывал Франциско.

Пока Дейвесон нарабатывал красивый рекорд в ММА, он работал сушистом в разных ресторанах. В 2017-м бразилец провел первый бой в UFC – на гонорар он открыл службу доставки в собственном доме. «В конце концов мы отказались от этого. Я никогда не создавал суши по уникальному рецепту, а всегда повторял меню других ресторанов. Возможно, однажды открою свой», – размышлял Фигередо.

Из всех мест работы больше всего спортсмену нравилось в салоне красоты. Поначалу Фигередо не стриг, а просто выполнял мелкие поручения. Его не подпускали к клиентам и ножницам, пока один из парикмахеров не попросил поассистировать. «Мне нравилось в салоне. Я только не любил сушить женские волосы, потому что обжигал руку феном», – вспоминал боец.

Дейвесон не умел стричь мужчин: однажды он попросил босса дать ему шанс и запорол прическу 16-летнему парню. Фигередо думал, что лишится работы, но начальник его простил. «Потом он сказал побрить клиента, и вышло еще хуже. Из его бороды шла кровь – так сильно я порезал парню лицо», – сокрушался Фигередо. Однако бразилец увлекся: он продолжил работу в салоне и даже научился делать макияж. «Работа с волосами – то, с чем я всегда отождествлял себя. После завершения карьеры подумаю об открытии салона красоты», – заявил бразилец.

Когда Дейвесон попал в UFC, ему было почти 30 лет. Боец не голодал, но денег все равно не хватало. Плюс у Фигередо появилась девушка, которая впоследствии стала женой – чтобы устроить хорошее свидание, файтер по-прежнему испытывал необходимость в стороннем заработке. Перед подписанием контракта с UFC Фигередо поработал таксистом. Он ездил по Белему с пассажирами на заднем сидении мотоцикла. Дейвесон возил людей на работу и обратно – он старался брать тех, кому с ним по пути. Если приходилось уехать в другую сторону города, боец все равно находил плюсы: другой возможности осмотреть Белем у него все равно не было.

Фигередо добрался до титульного боя за семь поединков, но в третьей схватке с Морено он считается андердогом. Бразилец без шансов проиграл во втором бое – другого шанса вернуть пояс может не представиться. Но уже очевидно, что к работе каменщиком или сушистом он не вернется: гонорар Фигередо за один бой превышает сумму всех денег, что он когда-либо заработал сушистом, парикмахером и другими профессиями.

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