Боец Bellator MMA Валентин Молдавский аргументировал точку зрения, почему бывший секретарь ЦК КПСС Иосиф Сталин был гением.

«Его можно считать каким угодно, но он – гений. Что такое коммунизм? Запретили религию, но он сделал так, что коммунизм стал, по сути, новой религией. Почему Ленин лежит на Красной площади? Ленин жил, Ленин жив, Ленин вечно будет жить. Сталин заменил культ православия и христианства, сделал Ленина почти богом.

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В Царской России было как: господь – на небе, а царь, император – на земле, как его слово и воля. Сталин заменил бога Лениным, а себя сделал царем. Как возможно заставить людей идти на все эти стахановские подвиги, чтобы они перерабатывали в 10 раз? Только если человека реально заразить, он реально верить должен. Именно за счет того, что Сталин сделал коммунизм практически вероисповеданием, благодаря чему человек в воскресенье пойдет не в церковь, а опять на завод.

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Из всех миллиардов людей, живших на планете, сколько таких было? Пять? Шесть? Десять? Можно относиться к нему по-разному, но то, что он был умным человеком, никуда не деть», – заявил Молдавский.

Молдавский тренируется в созданной Федором Емельяненко Fedor Team. В июне 2021-го Валентин завоевал временный чемпионский пояс Bellator MMA в тяжелом весе. 29 января русский боец в американском Финиксе подерется с обладателем постоянного пояса Райаном Бейдером. 29-летний ученик Федора идет на серии из шести выигранных поединков подряд.

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