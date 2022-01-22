23 января на арене Honda Center в Анахайме состоится турнир UFC 270. В рамках главного боя вечера в октагон выйдут действующий чемпион промоушна в тяжелом весе Фрэнсис Нганну и временный обладатель пояса Сирил Ган.

Главный бой

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Фрэнсис Нганну никак не может договориться с руководством UFC о новом контракте. Камерунец хочет получать гораздо больше 500-600 тысяч евро и ради этого даже готов уйти в бокс. Пока Нганну отказывался драться, Дэйна Уайт организовал бой за временный пояс между Сирилом Ганом и Дерриком Льюисом. Ган победил нокаутом – теперь два выходца из парижского зала MMA Factory сразятся в самом громком поединке января. Ган постарается не только взять титул в 11-м профессиональном поединке, но и отстоять честь тренера Фернанда Лопеса, который открыто конфликтует с бывшим учеником, Фрэнсисом Нганну.

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Фрэнсис Нганну – Сирил Ган Фото: Getty Images

Со-главный бой

Брэндон Морено проведет первую защиту пояса в наилегчайшем дивизионе. Мексиканец забрал титул у бразильца Дейвесона Фигередо, но снова встретится с ним же – уже третий раз подряд. Первый поединок мухачей завершился ничьей, а во втором Морено без проблем задушил Дейвесона в третьем раунде. Трилогия должна окончательно определить нового короля UFC в наилегчайшем весе.

Брэндон Морено – Дейвесон Фигередо Фото: Getty Images

Кто подерется из России?

Из-за коронавируса кард UFC 270 претерпел критически много изменений. В итоговом варианте осталось 11 поединков, а 10 отменили из-за вируса. Среди них были схватки Алексея Олейника, Мовсара Евлоева и других. Единственных представитель России и стран бывшего СНГ, который остался в карде, это боец легчайшего веса Саид Нурмагомедов. Однофамилец Хабиба в прошлом поединке нокаутировал соперника за 51 секунду, а теперь подерется с бывшим представителем топ-15 Коди Стаманном.

Коди Стаманн – Саид Нурмагомедов Фото: Getty Images

Полный кард UFC 270

Мэтт Фревола – Дженаро Вальдес

Ванесса Демопулос – Сильвана Хуарес

Кей Хансен – Ясмин Ясудавичус

Джек Делла Маддалена – Пит Родригес

Тони Грейвли – Саймон Оливейра

Раони Барселос – Виктор Генри

Тревин Джайлс – Майкл Моралес

Саид Нурмагомедов – Коди Стаманн

– Коди Стаманн Андре Фиальо – Мишель Перейра

Брэндон Морено – Дейвесон Фигередо

Фрэнсис Нганну – Сирил Ган

Котировки букмекеров

Аналитики считают Сирила Гана фаворитом в поединке с Фрэнсисом Ганом. На победу камерунца предлагается коэффициент 2,13, на француза – 1,75. Это может показаться неожиданным, учитывая опыт Нганну и брутальность его нокаутов, когда как Ган не так часто вырубает оппонентов. Сирил работает на дистанции и предпочитает не рисковать.

В этом поединке может произойти все, что угодно, но вряд ли Нганну сможет выиграть бой решением. Камерунец постарается прибить Гана как можно скорее, а Сирил будет утягивать Нганну в поздние раунды. В связи с этим логично поставить, что Ган не победит досрочно – кэф на нее равен 1,48.

Фрэнсис Нганну – Сирил Ган Фото: Getty Images

Где смотреть

Начиная с ранних прелимов, ивент в прямом эфире покажет телеканал «Матч Боец» – трансляция стартует в 2:00 по московскому времени. Примерно в 4:00 начнется показ турнира на «Матч ТВ», а бои основного карда намечены на 6:00. Также за поединками можно наблюдать в приложении UFC Fight Pass и на сайте Sportbox.

Один из участников турнира, Дейвесон Фигередо, сменил уйму работ прежде чем попасть в UFC. Он был даже сушистом и парикмахером

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