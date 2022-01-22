23 января на арене Honda Center в Анахайме состоится турнир UFC 270. В рамках главного боя вечера в октагон выйдут действующий чемпион промоушна в тяжелом весе Фрэнсис Нганну и временный обладатель пояса Сирил Ган.
Главный бой
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Фрэнсис Нганну никак не может договориться с руководством UFC о новом контракте. Камерунец хочет получать гораздо больше 500-600 тысяч евро и ради этого даже готов уйти в бокс. Пока Нганну отказывался драться, Дэйна Уайт организовал бой за временный пояс между Сирилом Ганом и Дерриком Льюисом. Ган победил нокаутом – теперь два выходца из парижского зала MMA Factory сразятся в самом громком поединке января. Ган постарается не только взять титул в 11-м профессиональном поединке, но и отстоять честь тренера Фернанда Лопеса, который открыто конфликтует с бывшим учеником, Фрэнсисом Нганну.
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Фрэнсис Нганну – Сирил Ган
Фото: Getty Images
Со-главный бой
Брэндон Морено проведет первую защиту пояса в наилегчайшем дивизионе. Мексиканец забрал титул у бразильца Дейвесона Фигередо, но снова встретится с ним же – уже третий раз подряд. Первый поединок мухачей завершился ничьей, а во втором Морено без проблем задушил Дейвесона в третьем раунде. Трилогия должна окончательно определить нового короля UFC в наилегчайшем весе.
Брэндон Морено – Дейвесон Фигередо
Фото: Getty Images
Кто подерется из России?
Из-за коронавируса кард UFC 270 претерпел критически много изменений. В итоговом варианте осталось 11 поединков, а 10 отменили из-за вируса. Среди них были схватки Алексея Олейника, Мовсара Евлоева и других. Единственных представитель России и стран бывшего СНГ, который остался в карде, это боец легчайшего веса Саид Нурмагомедов. Однофамилец Хабиба в прошлом поединке нокаутировал соперника за 51 секунду, а теперь подерется с бывшим представителем топ-15 Коди Стаманном.
Коди Стаманн – Саид Нурмагомедов
Фото: Getty Images
Полный кард UFC 270
- Мэтт Фревола – Дженаро Вальдес
- Ванесса Демопулос – Сильвана Хуарес
- Кей Хансен – Ясмин Ясудавичус
- Джек Делла Маддалена – Пит Родригес
- Тони Грейвли – Саймон Оливейра
- Раони Барселос – Виктор Генри
- Тревин Джайлс – Майкл Моралес
- Саид Нурмагомедов – Коди Стаманн
- Андре Фиальо – Мишель Перейра
- Брэндон Морено – Дейвесон Фигередо
- Фрэнсис Нганну – Сирил Ган
Котировки букмекеров
Аналитики считают Сирила Гана фаворитом в поединке с Фрэнсисом Ганом. На победу камерунца предлагается коэффициент 2,13, на француза – 1,75. Это может показаться неожиданным, учитывая опыт Нганну и брутальность его нокаутов, когда как Ган не так часто вырубает оппонентов. Сирил работает на дистанции и предпочитает не рисковать.
В этом поединке может произойти все, что угодно, но вряд ли Нганну сможет выиграть бой решением. Камерунец постарается прибить Гана как можно скорее, а Сирил будет утягивать Нганну в поздние раунды. В связи с этим логично поставить, что Ган не победит досрочно – кэф на нее равен 1,48.
Фрэнсис Нганну – Сирил Ган
Фото: Getty Images
Где смотреть
Начиная с ранних прелимов, ивент в прямом эфире покажет телеканал «Матч Боец» – трансляция стартует в 2:00 по московскому времени. Примерно в 4:00 начнется показ турнира на «Матч ТВ», а бои основного карда намечены на 6:00. Также за поединками можно наблюдать в приложении UFC Fight Pass и на сайте Sportbox.
Один из участников турнира, Дейвесон Фигередо, сменил уйму работ прежде чем попасть в UFC. Он был даже сушистом и парикмахером.
Как начинал карьеру Сирил Ган? Тренер Нганну сделал из него топ-бойца.
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