23 января на арене Honda Center в Анахайме состоялся турнир UFC 270. В рамках главного боя вечера в октагоне сразились действующий чемпион промоушна в тяжелом весе Фрэнсис Нганну и временный обладатель пояса Сирил Ган.
В соглавном поединке Брэндон Морено провел уже третий поединок с Дейвесоном Фигередо, а в главном карде Саид Нурмагомедов встретился с Коди Стаманном. Рассказываем о том, как прошел очередной ивент промоушна Дэйны Уайта.
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Главный бой
Смешанные боевые искусства
Огромный кулак Нганну или хитрость Гана? Все о UFC 270
Фрэнсис Нганну проводил первую защиту чемпионского пояса в тяжелом весе после победы над Стипе Миочичем в марте 2021-го. Камерунцу предстояла встреча с непростым соперником: Сирил Ган не проиграл ни одного боя в карьере и очень надеялся взять титул в 11-м профессиональном поединке. Но сделать это у француза не получилось: поединок продлился все пять раундов, победу единогласным решением судей одержал Нганну и оставил чемпионский пояс тяжелого веса у себя.
Со-главный бой
Дейвесон Фигередо и Брэндон Морено встретились в октагоне уже в третий раз. Все поединки были титульными – первый завершился вничью, второй – в пользу Морено, который финишировал бразильца в третьем раунде. На этот раз чемпионский пояс UFC в наилегчайшем весе достался Фигередо. Бой прошел все пять раундов, по итогам которых судью единогласным решением отдали победу бразильцу.
Брэндон Морено – Дейвесон Фигередо
Фото: Getty Images
Сверхбыстрая победа Нурмагомедова
Однофамилец Хабиба стал единственным представителем России и стран бывшего СНГ на турнире UFC 270. В прошлом поединке Саид нокаутировал соперника за 51 секунду, а с бывшим представителем топ-15 Коди Стаманном расправился еще быстрее – за 47 секунд.
Сначала Нурмагомедов атаковал соперника бэкфистом и ногой с разворота, после чего подловил Стэманна на удушающий прием. Для Саида победа стала второй подряд в UFC. Однажды он уже шел на серии из двух побед в промоушене – до поражения в декабре 2019-го.
Все результаты UFC 270
Ранние прелимы:
- Жасмин Джасдавидиус – Кей Хэнсен, единогласное решение судей (30-27, 29-28, 29-28);
- Ванесса Демопулос – Сильвана Хуарез болевой прием на руку в первом раунде.
Прелимы:
- Мэтт Фревола – Хенаро Вальдез, технический нокаут в первом раунде;
- Тони Грейвэли – Саймон Оливейра, единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27);
- Джек Делла Маддалена – Пит Родригез, технический нокаут в первом раунде;
- Виктор Генри – Раони Барселос, единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).
Главный кард:
- Майкл Моралес – Тревин Джайлс, технический нокаут в первом раунде;
- Саид Нурмагомедов – Коди Стэменн, удушающий прием в первом раунде (0:47);
- Мишель Перейра – Андрэ Фиальо, единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28);
- Дейвесон Фигередо – Брэндон Морено, единогласное решение судей (48-47, 48-47, 48-47).
- Фрэнсис Нганну – Сирил Ган, единогласное решение судей (48-47, 48-47, 49-46).
Новоиспеченный чемпион UFC в наилегчайшем весе сменил уйму работ прежде чем попасть в UFC. Дейвесон Фигередо успел побыть даже сушистом и парикмахером.
Как начинал карьеру Сирил Ган? Топ-бойца из него сделал тренер Фрэнсиса Нганну.
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