23 января на арене Honda Center в Анахайме состоялся турнир UFC 270. В рамках главного боя вечера в октагоне сразились действующий чемпион промоушна в тяжелом весе Фрэнсис Нганну и временный обладатель пояса Сирил Ган.

В соглавном поединке Брэндон Морено провел уже третий поединок с Дейвесоном Фигередо, а в главном карде Саид Нурмагомедов встретился с Коди Стаманном. Рассказываем о том, как прошел очередной ивент промоушна Дэйны Уайта.

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Главный бой

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Фрэнсис Нганну проводил первую защиту чемпионского пояса в тяжелом весе после победы над Стипе Миочичем в марте 2021-го. Камерунцу предстояла встреча с непростым соперником: Сирил Ган не проиграл ни одного боя в карьере и очень надеялся взять титул в 11-м профессиональном поединке. Но сделать это у француза не получилось: поединок продлился все пять раундов, победу единогласным решением судей одержал Нганну и оставил чемпионский пояс тяжелого веса у себя.

Со-главный бой

Дейвесон Фигередо и Брэндон Морено встретились в октагоне уже в третий раз. Все поединки были титульными – первый завершился вничью, второй – в пользу Морено, который финишировал бразильца в третьем раунде. На этот раз чемпионский пояс UFC в наилегчайшем весе достался Фигередо. Бой прошел все пять раундов, по итогам которых судью единогласным решением отдали победу бразильцу.

Брэндон Морено – Дейвесон Фигередо Фото: Getty Images

Сверхбыстрая победа Нурмагомедова

Однофамилец Хабиба стал единственным представителем России и стран бывшего СНГ на турнире UFC 270. В прошлом поединке Саид нокаутировал соперника за 51 секунду, а с бывшим представителем топ-15 Коди Стаманном расправился еще быстрее – за 47 секунд.

Сначала Нурмагомедов атаковал соперника бэкфистом и ногой с разворота, после чего подловил Стэманна на удушающий прием. Для Саида победа стала второй подряд в UFC. Однажды он уже шел на серии из двух побед в промоушене – до поражения в декабре 2019-го.

Все результаты UFC 270

Ранние прелимы:

Жасмин Джасдавидиус – Кей Хэнсен, единогласное решение судей (30-27, 29-28, 29-28);

– Кей Хэнсен, единогласное решение судей (30-27, 29-28, 29-28); Ванесса Демопулос – Сильвана Хуарез болевой прием на руку в первом раунде.

Прелимы:

Мэтт Фревола – Хенаро Вальдез, технический нокаут в первом раунде;

– Хенаро Вальдез, технический нокаут в первом раунде; Тони Грейвэли – Саймон Оливейра, единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27);

– Саймон Оливейра, единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27); Джек Делла Маддалена – Пит Родригез, технический нокаут в первом раунде;

– Пит Родригез, технический нокаут в первом раунде; Виктор Генри – Раони Барселос, единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Главный кард:

Майкл Моралес – Тревин Джайлс, технический нокаут в первом раунде;

– Тревин Джайлс, технический нокаут в первом раунде; Саид Нурмагомедов – Коди Стэменн, удушающий прием в первом раунде (0:47);

– Коди Стэменн, удушающий прием в первом раунде (0:47); Мишель Перейра – Андрэ Фиальо, единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28);

– Андрэ Фиальо, единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28); Дейвесон Фигередо – Брэндон Морено, единогласное решение судей (48-47, 48-47, 48-47).

– Брэндон Морено, единогласное решение судей (48-47, 48-47, 48-47). Фрэнсис Нганну – Сирил Ган, единогласное решение судей (48-47, 48-47, 49-46).

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