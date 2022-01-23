Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов пригласил популярного ютубера и начинающего боксера Джейка Пола в промоушн Eagle Fighting Championship.
«Двери EFC всегда открыты для тебя и твоей команды», – написал Нурмагомедов в твиттере.
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Пол ответил на приглашение Хабиба на русском языке – он предложил экс-чемпиону UFC провести совместный поединок.
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«По рукам. Только если я буду драться с тобой первым», – твитнул Джейк.
Недавно вызов Джейку Полу бросил Хамзат Чимаев – шведский полусредневес чеченского происхождения заявил, что готов «размазать этого дерьмового парня».
Джей Пол – блогер, который стал боксером, и за бэкграунд его многие хейтят. Объясняем, почему Джейк – красавчик.
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