В Бразилии погиб бывший боец смешанного стиля Майкель Фалькао. Экс-файтера UFC и Bellator MMA зарезали в городе Пелотасе.

Тело 40-летнего Фалькао обнаружили в воскресенье, 23 января, около 03:45 утра. Бойца дважды ударили в живот ножом у местного бара. Майкеля экстренно доставили в госпиталь, но врачи не спасли спортсмена. Он скончался в больнице, не приходя в сознание.

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«У убийства нет никаких свидетелей, у следствия нет ни единого мотива преступления. Рядом с телом убитого найдены осколки стекла, но мы предполагаем, что его зарезали», – заявил сотрудник полиции Феликс Рафаньим, ведущий дело Фалькао.

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Бразилец провел один бой в UFC, после чего Дэйна Уайт разорвал с ним контракт из-за нападения Майкеля на женщину. Последний поединок в карьере Фалькао провел в декабре 2019 года. Он шел на серии из четырех поражений подряд. В октябре 2020-го боец в Киеве женился на украинке Наталье Тандариной.

В начале 2010-х Фалькао активно дрался с бойцами из России. В 2013-м он проиграл Александру Шлеменко, в 2012 и 2014 гг. провел два поединка против Вячеслава Василевского. Фалькао – единственный файтер, который победил действующего чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе Владимира Минеева. Майкель выиграл тот бой раздельным решением в декабре 2016 года.

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Источник: Gaucha ZH

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