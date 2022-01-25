Экс-боец смешанных единоборств Марк Хант высказался по поводу ситуации с новым контрактом чемпиона в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну.

«Теперь они посадят Фрэнсиса в конец автобуса и ополчатся на него, как они делают с каждым другим бойцом, который высказывается. Я надеюсь, что он больше не подпишет контракт, пока они не выплатят ему его гонорар. Его обокрали, как и всех других бойцов этой организации.

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Чемпион мира в тяжелом весе получает 600 тысяч долларов. Мой последний бой в UFC был 5-6 лет назад, я получил 950 тысяч, и у меня никогда не было пояса. И причина, по которой я это получал, была в том, что я всегда говорил им, что они должны платить.

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Фрэнсис, они не твои друзья, и тебе не нужно, чтобы руководство обдирало тебя, получай то, чего ты стоишь, не живи на коленях. Ты боец в октагоне и вне его. Когда ты чемпион мира в тяжелом весе, слова «НЕТ» больше не должно быть в твоем лексиконе. Я думаю, что титул чемпиона UFC в тяжелом весе является бесполезным и недостойным твоего времени и крови», – написал 47-летний Хант в инстаграме.

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