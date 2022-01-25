Культовый фильм «Бойцовский клуб» внезапно получил совершенно другую концовку в новом онлайн-релизе в Китае. Подобное в Поднебесной не редкость: импортированные фильмы часто видоизменяются, чтобы показать, что правоохранительные органы на стороне справедливости и всегда побеждают злодеев.

Фильм Дэвида Финчера 1999 года изначально заканчивается тем, что Рассказчик (Эдвард Нортон) убивает свою внутренюю сущность – «второе я» Тайлера Дердена (Брэд Питт). Вместе с главной героиней Марлой Сингер (Хелена Бонэм-Картер) он затем наблюдает, как все здания взрываются за окном и рушатся, показывая, что анархистский план Тайлера по уничтожению потребительства приведен в действие.

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Полная противоположность происходит в китайской версии – на стриминговом сайте Tencent Video сцена взрыва удалена. Вместо этого зрителям сообщается, что государство успешно раскрыло план Тайлера по уничтожению мира.

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«Благодаря подсказке, предоставленной Тайлером, полиция быстро разгадала весь план и арестовала всех преступников, успешно предотвратив взрыв бомбы, – говорится в титрах. – После суда Тайлера отправили в психиатрическую лечебницу для лечения. В 2012 году его выписали из больницы».

Неясно, был ли финал изменен из-за самоцензуры или по распоряжению правительства. Tencent Video отказалась от комментариев. Источник, знакомый с этим вопросом, сказал, что фильм был отредактирован владельцем авторских прав, а затем одобрен правительством, прежде чем он был продан на потоковых сайтах для распространения.

Стоит отметить, что книга Чака Паланика примерно так же и заканчивается. По ней теракт не удался, а герой жив и очнулся в психушке. То есть, китайцы привели фильм в соответствие с оригинальным произведением.

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Источник: vice.com.

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