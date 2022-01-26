Боец смешанного стиля 22-летний Пьер Люде был обнаружен мертвым в собственной квартире в Марселе. Власти предполагают, что Люде покончил жизнь самоубийством с помощью единственного выстрела из табельного оружия.
Люде выступал на профессиональном уровне с 2017 года. До этого он провел два поединка среди любителей, выиграв оба раза. На его счету в ММА было шесть побед при единственном поражении, которое датировано мартом 2019 года. На турнире M-1 Challenge 101 его поборол Ассу Алмабаев из Казахстана. Помимо выступлений в единоборствах, француз служил в особом отряде полиции.
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Источник: Bloody Elbow со ссылкой на L’Ardennais.
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