Альметьевск, Сочи, Москва – три города, где состоялись последние турниры Eagle FC, промоушна Хабиба Нурмагомедова. В ночь с 28 на 29 января организация выйдет на новый рынок и дебютирует в США. Все американские ивенты EFC будут проходить в Майами – город на побережье Атлантики станет домом промоушна.

В центре мегаполиса организация на пять лет арендовала огромную студию, в которой снимал мультфильмы телеканал Nickelodeon. EFC переформатировал помещение в ММА-арену с маленькой вместимостью (около 200 человек), но обширными возможностями для стриминга. Промоушн не планирует зарабатывать на билетах – доход собираются получать благодаря платным подпискам.

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В Eagle FC переняли опыт Дэйны Уайта, который летом 2019-го открыл в Вегасе мультимедийный центр UFC APEX. В пандемию эта арена выручила промоушн больше, чем любая другая в США. Благодаря UFC APEX организация сохранила много турниров – их могли отменить, но провели без зрителей. Новый дом EFC в Майами получил название FLX Cast Arena – по названию стриминг-партнера промоушна. Первые турниры покажут бесплатно – достаточно скачать приложение FLX Cast.

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FLX Cast Arena Фото: Other Agency

Руководить промоушном в США Хабиб назначил своего менеджера Ризвана Магомедова, а в России за главного остался Шамиль Завуров. По словам Магомедова, проект выйдет на самоокупаемость не раньше, чем через полтора года. При этом гонорары бойцам с самого старта конкурируют с другими лигами – по-другому топов не привлечь. Турниры будут проводить максимально часто: начнут с одного ивента в месяц, но намерены довести регулярность до трех.

В Eagle FC создали мощную команду, которая отвечает за освещение турниров. Благодаря связям Хабиба и Ризвана Магомедова удалось пригласить настоящих звезд. Комментировать поединки будет Сайрус Фис, бывший ринг-анонсер претендентской серии Дэйны Уайта. Ранее Фис работал с Fight Nights Global – озвучивал турниры для англоязычной аудитории.

Экспертами первых ивентов станут двойной экс-чемпион UFC Генри Сехудо, бывший претендент на титул Чейл Соннен и экс-претендентка Фелиция Спенсер. Если последняя пока не раскрылась как аналитик, то Сехудо и Соннен – идеальные кандидаты на эту работу. В течение карьеры и после нее оба постоянно упражнялись в трэштоке, а за Чейлом еще и закрепилась слава худшего прогнозиста в единоборствах – такой гарантированно сгенерирует пачку вирусных моментов во время трансляции. Эта троица будет выдавать аналитику во время пауз между боями. Русскоязычную аудиторию порадуют голоса Давида Багдасаряна и Олега Володина – комментаторы стали свободными агентами после того, как «Матч ТВ» вернул права на показ UFC.

Пока Брюс Баффер связан контрактом с UFC, а Александр Загорский трудится в России, в EFC нашли альтернативу и пригласили Рэя Флореса. Мужчина известен по работе ринг-анонсером боксерских поединков. Например, он засвидетельствовал последний бой в карьере Мэнни Пакьяо против Йордениса Угаса.

Корреспондентом с места событий, вроде Меган Оливи в UFC, выбрали Дженнифер Стерджер – девушка работала обозревателем в Sports Illustrated, ведущей клубного ТВ «Нью-Йорк Джетс» и интервьюером рестлеров на шоу AEW.

Первый кард EFC ничем не уступает турнирам Bellator или прелимам UFC. В главном поединке Сергей Харитонов сразится с легендой кикбоксинга Тайроном Спонгом, который вернется в ММА спустя восемь лет. Спонг считается фаворитом, но в реальности бой может пойти по любому сценарию. Неизвестно, надолго ли Тайрон в EFC, но Харитонов по-прежнему связан долгосрочным контрактом с Bellator.

Еще одно достижение EFC – промоушн вытащил из пенсионного небытия Рашада Эванса. Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе не бился 3,5 года, а последние пять поединков проиграл, но смотреть на подобные возвращения всегда интересно. Тем более сам Рашад утверждает, что все время без боев думал о камбэке. В соглавном поединке турнира EFC 28 января 42-летний победитель The Ultimate Fighter встретится с Габриэлем Чекко. Бразилец с рекордом 12-5 никогда не дрался в серьезных промоушнах, и, возможно, станет хорошим трамплином для успешного возвращения Эванса.

В дебютном ивенте также выступит Рэй Борг. Бывший боец UFC претендовал на титул в наилегчайшем весе, но уступил Деметриусу Джонсону, а теперь побьется с Коди Гибсоном, чей главный хайлайт в лучшей лиге мира – поражение от Алджамейна Стерлинга. Ну, и неплохая победа нокаутом за 38 секунд. Но не стоит думать, что весь кард EFC 44 состоит из сбитых летчиков. Промоушн подписал несколько топовых бойцов из России и стран СНГ, которые по разным причинам пока не добрались до UFC.

Главная удача – Лоик Раджабов. Таджикский боец откроет турнир, хотя заслужил как минимум соглавного поединка. Раджабов дошел до финала сезона PFL и уступил в титульном поединке Раушу Манфио. Также в EFC выступит Рамазан Курамагомедов – в феврале прошлого года полусредневес мог дебютировать в UFC, но бой отменили, так как файтер пришел на взвешивание больным. Кроме того, кард турнира пополнил Раймонд Магомедалиев, который успешно выступает в ONE Championship.

И все же самый громкий поединок в EFC состоится не на первом турнире, а только в марте. 11-го числа один из главных хейтеров Хабиба, Кевин Ли, встретится с Диего Санчесом. Когда Ли и Хабиб бились в UFC, американец регулярно задевал Нурмагомедова: вызывал на бой, обещал найти дыры в его стиле и мечтал убрать ноль из рекорда. Теперь Орел будет платить Кевину гонорар в биткоинах, а тот говорит об уважении к Нурмагомедову.

Ли и Санчес подерутся в весовой категории до 75 кг, и это нюанс, благодаря которому промоушн Хабиба точно отличается от UFC. Орел прекрасно знает, как трудно гонять вес, особенно последние килограммы. Суперлегкая категория станет хорошим выходом для бойцов, которые не готовы изматывать организм. Ли всегда был из таких: перед увольнением из UFC он перешел в полусредний вес, но надолго там не задержался, покинув промоушн после первого же поражения. Кевин уверен, что новый дивизион основали специально под него. Вероятно, американцу не сказали, что бахрейнский промоушн Brave CF давно ввел пояс в суперлегком весе, а титул чемпиона держит друг Хабиба, Эльдар Эльдаров.

На 11 марта запланировано еще несколько интересных поединков. Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ренан Барао подерется с Горацио Гутьерресом (0-2 в UFC). Бой пройдет в полулегком весе – сразу на две категории выше. А еще на том же турнире дебютирует Импа Касанганай – соавтор нокаута года-2020. Многие помнят, какой красочный хайкик пропустил Импа от Хоакина Бакли.

Пока серьезность намерений и уровень вложений EFC сложно оценить – объективно это получится сделать после первого турнира. Но захватывающий проморолик к поединку Харитонова и Спонга доказывает, что организаторы уделяют внимание не только бойцам и инфраструктуре, но и мелочам.

Хабиб уже задекларировал, что Eagle FC – не российская, а глобальная организация. При таком же серьезном подходе промоушн способен составить конкуренцию другим лигам в США. Конечно, сломать хребет UFC, как заявлял глава АСА Майрбек Хасиев, вряд ли удастся, но бороться за аудиторию с Bellator, PFL или LFA – вполне.

У Хабиба Нурмагомедова были поражения . Но в смешанных единоборствах его рекорд – 30-0.

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