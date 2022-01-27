Боец UFC в полусреднем весе Хамзат Чимаев обратился к чемпиону своего дивизиона Камару Усману. Ранее Усман заявил, что был бы готов подняться на две категории выше и сразиться против Яна Блаховича в полутяжелом весе. Стоит отметить, что Блахович лишился пояса в полутяжах, когда проиграл Гловеру Тейшейре на UFC 267/

«Так ты пытаешься сменить весовую категорию до того, как я приду за тобой? Никуда не уходи, я иду! Я размажу тебя за 2 минуты, поверь мне! Я здесь король», – написал Чимаев в твиттере и прикрепил отредактированное фото.

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