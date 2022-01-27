Блогер Корней Тарасов победил рэпера Алексея Антипова по прозвищу Типси Тип на турнире «Тройной удар», который проходит с 26 по 28 января в Москве.

Поединок по правилам бокса в перчатках для ММА закончился победой Тарасова единогласным решением судей. Разница в весе оппонентов составила 30 кг, в росте – больше 20 см. Трехдневные соревнования объединили три дисциплины: кулачные бои, кикбоксинг и ММА.

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