29 января 2022 года на площадке Footprint Center в Фениксе (штат Аризона) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 273.

Легенда ММА Федор Емельяненко нанес несколько ударов по корзине на площадке Phoenix Suns накануне ивента и немного поиронизировал над собой. Он кидал и с центра поля, и из-под кольца, и даже стоя спиной к щиту. Есть возможность оценить его баскетбольные навыки!

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