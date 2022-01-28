Турнир Bellator 273 состоится в ночь на 30 августа в Финиксе (Аризона). Поединки в предварительном карде стартуют в 3:30 (мск), главный бой начнется приблизительно в 6:00.

Главный бой

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Центральным событием вечера станет финал Гран-при в полутяжелой категории между действующим чемпионом Райаном Бейдером и временным чемпионом из России Валентином Молдавским. Воспитанник Федора Емельяненко идет на серии из шести побед подряд – в последнем поединке за временный пояс он одолел единогласным решением судей Тимоти Джонсона, которого спустя четыре месяца нокаутировал Последний Император.

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Валентин Молдавский Фото: Instagram

Бейдер в течение семи лет выступал в UFC, а в Bellator американец держал сразу два пояса – в тяжелом и полутяжелом весе. Последний у него отобрал другой воспитанник Емельяненко, Вадим Немков, который финишировал Райана в середине второго раунда. Самого Федор Бейдер побеждал в январе 2019-го – тогда для нокаута американцу хватило всего 35 секунд. В последних трех боях Бейдер проиграл дважды. Оба раза в полутяжах – Немкову и Кори Андерсону. Одолел Райан только Лиото Мачиду.

Соглавный бой

Боец из команды Хабиба, Ислам Мамедов подерется с легендой UFC, бывшим чемпионом в легком весе Бенсоном Хендерсоном. В Bellator 38-летний Хендерсон идет на серии из трех поражений подряд, а 31-летний Мамедов с рекордом 20-1-1 проведет второй бой в организации. Первый он выиграл у Брента Примуса раздельным решением судей.

Ислам Мамедов Фото: Getty Images

Кто еще из России

23-летний Никита Михайлов (7-1) также с недавних пор входит в Fedor Team. Первый бой в Bellator боец легчайшей весовой категории провел на турнире в Москве, когда единогласным решением победил Брайана Мура. Теперь Михайлов встретится в Финиксе с Блэйном Шуттом – американец начал путь в промоушне с поражения Эрику Пересу.

Никита Михайлов. Фото: Lucas Noonan/BELLATOR MMA. Фото: Other Agency

Полный кард Bellator 273

Райан Бейдер (США) – Валентин Молдавский (Россия)

Бенсон Хендерсон (США) – Ислам Мамедов (Россия)

Генри Корралес (США) – Эйден Ли (Англия)

Сабах Хомаси (США) – Джалил Уиллис (США)

Деррион Колдвелл (США) – Энрике Барсола (Перу)

Крис Гонсалес (США) – Саад Авад (США)

Дуан Джонсон (США) – Далтон Роста (США)

Никита Михайлов (Россия) – Блэйн Шутт (США)

– Блэйн Шутт (США) Лукас Бреннан (США) – Бен Луго (США)

Фабрисио Франко (Бразилия) – Вебер Алмейда (Бразилия)

Бен Пэрриш (США) – Салливан Коли (США)

Где смотреть

Трансляция турнира пройдет в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт».

За пару дней до турнира Федор Емельяненко заглянул на арену в Финиксе, где будет проходить ивент, и покидал мяч в корзину. Получилось так весело, что Федор сам не мог удержаться от смеха

Днем ранее в Майами состоится дебютный турнир Хабиба в США. Eagle FC по именам если не круче, то уж точно наравне с Bellator ! А еще там топовые комментаторы и бесплатные трансляции.

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