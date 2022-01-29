Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему Дэвид Бекхэм не посетил турнир Eagle FC 44 в США.

Дебютный ивент лиги Хабиба состоялся в ночь с 28 на 29 января в Майами.

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«Я общался с Дэвидом. Он сказал, что все еще в Лондоне. Он хотел быть здесь и посмотреть бои, но сказал, что по-прежнему в Лондоне. Гонсало Игуаин играет за клуб из Майами? Ого, я совсем забыл о нем. Возможно, я приглашу его на следующий турнир, ведь он «мадридиста». Это хорошая идея. Я свяжусь с ним. Я близок с Бензема, думаю, они хорошо общаются», – сказал Нурмагомедов в интервью ютуб-каналу MMAJunkie.

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Источник: MMAJunkie

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