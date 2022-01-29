Боец поп-ММА Максим Щербаков по прозвищу Топор подрался с собственным тренером после поединка по правилам бокса на турнире «Бойцовский клуб «Рен-ТВ».

Топор влетел нокаутом Максиму Новоселову. В раздевалке проигравший поссорился со своим тренером и соорганизатором турнира, Альбертом Кармазяном – итогом стали сломанный нос и сотрясение мозга Щербакова.

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