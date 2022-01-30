Валентин Молдавский проиграл Райану Бейдеру единогласным решением судей и не стал чемпионом Bellator в тяжелом весе. Российский боец команды Федора считался серьезным фаворитом перед поединком, но снова показал, что пока не готов решать задачи на том же уровне, на каком это делает другой боец Fedor Team, Вадим Немков.

Перед поединком Молдавский настаивал, что планирует закончить схватку с Бейдером как можно быстрее. Валентин не хотел затягивать бой до решения судей, но на первых секундах ломанулся вперед именно Райан. Дарт чуть не повторил сценарий поединка с Федором – американец первым же ударом потряс Молдавского, Валентин едва выкарбкался. Возможно, этот эпизод надломил веру бойца из России в свои навыки в стойке. В любом случае, в дальнейшем он нечасто доносил четкие удары именно не из партера.

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Бейдер был немного легче Молдавского, но контролировать его на канвасе тоже оказалось непросто. Все же навыков Валентина хватило, чтобы благодаря борьбе забрать второй и третий раунды. Первый и четвертый остались за чемпионом – решающим был пятый, и его тоже забрал Дарт. Валентин лез в борьбу за тейкдауном, а Бейдер в это время обстучал всю голову российского бойца локтями. За 10 секунд до сирены Молдавский все же бросил соперника, но урон от локтей судьи оценили явно сильнее, чем от действия ученика Федора.

Этот принцип относится ко всему поединку. Бейдер бил чаще и больше потрепал Молдавского, который забирал раунды за счет пассивного контроля. Поэтому спорить с победой Дарта нет смысла, и тем более не стоит ссылаться на статистику промоушна, где Валентин имеет преимущество почти по всем показателям.

Молдавский проиграл, но дал новый повод поговорить о следующем сопернике Федора. Последний Император хочет провести поединок в Москве летом, а одним из желанных соперников называл Чейка Конго. Однако француз станет следующим соперником Бейдера – титульный бой состоится 6 мая в Париже. Сам Райан заявлял, что в будущем будет не против дать реванш Емельяненко, если увидит в нем выгоду.

«Я люблю Федора. Считаю его замечательным бойцом и человеком. У меня с ним получилось отличное взаимодействие. Я нокаутировал его за 36 секунд в финале Гран-при тяжелого веса. Лучше и быть не могло. Подерусь ли я с ним? Да, если в этом будет смысл. Если ты выходишь на этот бой, то это однозначно проигрышная ситуация. Если ты побеждаешь его, то твоей победы ждут. Если ты проигрываешь, то уступаешь ему в Москве, в его последнем поединке. Бой с Федором всегда будет большим. Мы сядем с Bellator и посмотрим, что можно сделать, чтобы поездка в Москву и поединок с Федором в России стали чуть более выигрышными для меня. Всегда есть выгода, просто ее нужно найти», – говорил Райан перед боем с Молдавским.

Федор Емельяненко и Райан Бейдер Фото: Getty Images

Теперь Федору можно просто ждать. Учитывая его отношения с главой Bellator Скоттом Кокером, он легко получит титульный бой с победителем поединка Бейдер – Конго, который состоится 6 мая в Париже. Прощальный бой Емельяненко в Москве, еще и за пояс – такой турнир точно взорвет. Если соперником станет Райан Бейдер, места придется бронировать за несколько месяцев.

А если в парижском титульнике победит Конго, Кокеру стоит убедить Федора, что бой с Бейдером интереснее. И это правда: и для наследия Емельяненко, и для фанатов будет круче, если Последний Император попробует закрыть то поражение. Bellator наверняка придумает, как мотивировать Дарта – деньги на улучшенный гонорар второй звезде тяжелого веса найдутся.

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