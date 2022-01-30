В ночь на 30 августа в Финиксе (Аризона) состоялся турнир Bellator 273. Eurosport.ru рассказывает о том, каким получился первый ивент промоушна в 2022 году.
Главный бой
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Центральным событием вечера стал финал Гран-при в полутяжелой категории между действующим чемпионом Райаном Бейдером и временным чемпионом из России Валентином Молдавским. Впечатляющая серия воспитанника Федора Емельяненко из шести побед подряд прервалась в самый ответственный момент – Бейдер победил Молдавского и защитил титул чемпиона тяжелого дивизиона.
Смешанные боевые искусства
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Поединок продлился все пять раундов и завершился победой американца единогласным решением судей – 48-47, 48-47, 48-47. Для россиянина это поражение стало вторым в карьере. Райан же слегка подправил статистику – победа стала для него второй в последних четырех боях. При этом Bellator уже анонсировал следующего соперника чемпиона тяжелого дивизиона – 6 мая в Париже Райан Бейдер подерется с французом Чиком Конго.
Райан Бейдер
Фото: Getty Images
Соглавный бой
Боец из команды Хабиба, Ислам Мамедов подрался с легендой UFC, бывшим чемпионом в легком весе Бенсоном Хендерсоном. Для россиянина поединок стал только вторым в организации: в дебюте он выиграл у Брента Примуса раздельным решением судей. Увы, на этот раз раздельное решение судей принесло победу сопернику Мамедова – 29-28, 28-29, 29-28. Хендерсон прервал серию из трех поражений подряд, а еще оборвал рекорд Мамедова: до поединка с 38-летним американцем Ислам шел со статистикой 20-1-1.
Хабиб Нурмагомедов поддерживал бойца из своей команды в зале. Экс-чемпион UFC в легком весе ярко реагировал на события поединка, а после выхода Мамедова из гильотины даже схватился за голову.
Победа ученика Емельяненко
В предварительном карде выступил еще один ученик Федора Емельяненко – Никита Михайлов. Первый бой в Bellator боец легчайшей весовой категории провел на турнире в Москве, когда единогласным решением победил Брайана Мура. Теперь 23-летний представитель Fedor Team встретился с американцем Блэйном Шуттом.
Бой завершился победой Михайлова техническим нокаутом в третьем раунде. Теперь на счету русского бойца 8 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах.
Все результаты Bellator 273
Предварительный кард:
- Энрике Барзола – Дэррион Колдуэлл, технический нокаут в 3-м раунде;
- Кристофер Гонсалес – Саад Авад нокаут в 1-м раунде;
- Далтон Роста – Дуэйн Джонсон, единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27);
- Никита Михайлов – Блэйн Шутт, технический нокаут в 3-м раунде;
- Лукас Бреннан – Бен Луго, сабмишн в 1-м раунде;
- Салливан Кейли – Бен Пэрриш, технический нокаут в 1-м раунде (4:35).
Основной кард:
- Сабах Хомаси – Джалил Уиллис, сабмишн в 1-м раунде;
- Генри Корралес – Эйден Ли, техническое решение судей (29-28, 30-27, 30-27);
- Бенсон Хендерсон – Ислам Мамедов, раздельное решение судей (29-28, 28-29, 29-28);
- Райан Бейдер – Валентин Молдавский, единогласное решение судей (48-47, 48-47, 48-47);
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