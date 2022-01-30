Во время отборочного турнира Eagle FC Selection 4 боец Шарапутдин Атаев неудачно отпраздновал победу над Асадом Дацилаевым.
Атаев нокаутировал соперника, а после остановки боя сделал сальто назад. Получилось опасно для жизни – боец приземлился на шею, и вместо радостных эмоций от победы сидел на канвасе и сокрушался из-за болезненного падения.
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Момент с нокаутом и сальто можно увидеть на отметке 1:35:35.
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