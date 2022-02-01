Во Флориде (США) прошел первый в истории чемпионат по боям на подушках в рамках промоушна Pillow Fighting Championship (PFC).

16 мужчин и 8 женщин сражались за главный приз турнира – 5 тысяч долларов. Поединки проходят в ринге, победителя определяют судьи. При этом глава PFC Стив Уильямс уверяет, что бои подушками – это не просто развлечение, а настоящий спорт.

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«PFC обеспечивает всю драму рукопашного боя без кровопролития смешанных единоборств или бокса. Это не то же самое, когда вы сидите дома и смеетесь, а вокруг летают перья. Тут все серьезно, это жесткие удары специальными подушками. Единственная разница между нашими боями и боями ММА в том, что никто не пострадает».

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Все бои состоялись в один день, а победителей определяли сразу после поединков. В числе участников оказались и именитые бойцы ММА – первый соперник Конора Макгрегора в UFC Маркус Бримэдж и экс-чемпион промоушна в среднем весе Маркус Перес.

Правда, выиграть 5 тысяч долларов у них не вышло – победу в мужском турнире одержал американец Холли Тиллман. В женском турнире лучшей стала бразильянка Истела Нуньес, в активе которой есть один поединок в UFC.

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