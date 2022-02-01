Во Флориде (США) прошел первый в истории чемпионат по боям на подушках в рамках промоушна Pillow Fighting Championship (PFC).
16 мужчин и 8 женщин сражались за главный приз турнира – 5 тысяч долларов. Поединки проходят в ринге, победителя определяют судьи. При этом глава PFC Стив Уильямс уверяет, что бои подушками – это не просто развлечение, а настоящий спорт.
Ad
«PFC обеспечивает всю драму рукопашного боя без кровопролития смешанных единоборств или бокса. Это не то же самое, когда вы сидите дома и смеетесь, а вокруг летают перья. Тут все серьезно, это жесткие удары специальными подушками. Единственная разница между нашими боями и боями ММА в том, что никто не пострадает».
Смешанные боевые искусства
Боец лиги Хабиба сделал сальто после победы и чуть не свернул шею
Все бои состоялись в один день, а победителей определяли сразу после поединков. В числе участников оказались и именитые бойцы ММА – первый соперник Конора Макгрегора в UFC Маркус Бримэдж и экс-чемпион промоушна в среднем весе Маркус Перес.
Правда, выиграть 5 тысяч долларов у них не вышло – победу в мужском турнире одержал американец Холли Тиллман. В женском турнире лучшей стала бразильянка Истела Нуньес, в активе которой есть один поединок в UFC.
Звезда «Чудаков» Джонни Ноксвилл залетел в рестлинг и получил с ноги по лицу. Получилось не менее ярко, чем бои подушками!
В лиге Хабиба тоже не скучно: боец сделал сальто после победы и чуть не свернул шею. Ауч!
Источники: The Mirror, Geo News
Смешанные боевые искусства
Молдавский проиграл пояс Бейдеру. Реванша с Федором не избежать
Смешанные боевые искусства
Bellator 273: Молдавский и Мамедов проиграли, ученик Емельяненко затащил
Реклама
Ad
Реклама
Ad