Популярный ютубер и боксер Джейк Пол заявил, что хочет попробовать силы в ММА и провести поединок с бывшим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Я бы подрался с Хабибом в ММА, если бы они захотели сделать такое предложение. Потому что это было бы захватывающе. Это бы заинтересовало меня, особенно если бы у меня было больше времени на тренировки. Это был бы масштабный бой. Вероятно, миллион или два миллиона платных трансляций. Все, что мне нужно сделать – это поработать над борцовскими навыками. Потому что я мог бы перебить его в стойке», – сказал блогер в интервью The MMA Hour.

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Источник: MMA Fighting

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