Популярный ютубер и боксер Джейк Пол заявил, что хочет попробовать силы в ММА и провести поединок с бывшим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
«Я бы подрался с Хабибом в ММА, если бы они захотели сделать такое предложение. Потому что это было бы захватывающе. Это бы заинтересовало меня, особенно если бы у меня было больше времени на тренировки. Это был бы масштабный бой. Вероятно, миллион или два миллиона платных трансляций. Все, что мне нужно сделать – это поработать над борцовскими навыками. Потому что я мог бы перебить его в стойке», – сказал блогер в интервью The MMA Hour.
Ad
Недавно Хабиб позвал Пола в свой промоушн. И получил ответный оффер на русском языке.
Смешанные боевые искусства
Боец лиги Хабиба сделал сальто после победы и чуть не свернул шею
Самому Полу вызов бросил Хамзат Чимаев – шведский полусредневес чеченского происхождения заявил, что готов «размазать этого дерьмового парня».
Пол – блогер, который стал боксером, и за бэкграунд его многие хейтят. Объясняем, почему Джейк – красавчик.
Источник: MMA Fighting
Смешанные боевые искусства
Хабиб рассказал, почему Бекхэм не пришел на дебют Eagle FC в США
Смешанные боевые искусства
Харитонов, топы UFC и крутая арена. Лига Хабиба стартует в США
Реклама
Ad
Реклама
Ad