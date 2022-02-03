Американский блогер и боксер Джейк Пол недавно заявил, что хотел бы подраться с Хабибом Нурмагомедовым по правилам ММА, хотя до этого ни разу не выходил в октагон. Он считает, что для победы над экс-чемпионом UFC ему нужно лишь подтянуть навыки борьбы. Хабиб прокомментировал вероятность боя.
«У него нет шансов, он не продержится против меня и нескольких минут. Вы считаете, что он сможет дать мне бой? Он немного опоздал, потому что я уже закончил. Но мы можем подумать об этом», – заявил экс-чемпион UFC.
Ad
Началось все с того, чтоХабиб пригласил Джейка Пола в промоушн EFC, а ютьюбер и боксер вызвал экс-чемпиона UFC на бой
Смешанные боевые искусства
Джейк Пол хочет подраться с Хабибом по правилам ММА
В США состоялся чемпионат по боям подушками – участвовал первый соперник Конора Макгрегора в UFC Маркус Бримэдж. Вы это видели?
Источник: ютьюб-канал Full Send Podcast.
Смешанные боевые искусства
Боец лиги Хабиба сделал сальто после победы и чуть не свернул шею
Смешанные боевые искусства
Хабиб рассказал, почему Бекхэм не пришел на дебют Eagle FC в США
Реклама
Ad
Реклама
Ad