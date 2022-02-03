Американский блогер и боксер Джейк Пол недавно заявил, что хотел бы подраться с Хабибом Нурмагомедовым по правилам ММА, хотя до этого ни разу не выходил в октагон. Он считает, что для победы над экс-чемпионом UFC ему нужно лишь подтянуть навыки борьбы. Хабиб прокомментировал вероятность боя.

«У него нет шансов, он не продержится против меня и нескольких минут. Вы считаете, что он сможет дать мне бой? Он немного опоздал, потому что я уже закончил. Но мы можем подумать об этом», – заявил экс-чемпион UFC.

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