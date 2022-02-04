Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал об отношении к мусульманской религии.

«Не нужно бегать и кричать людям: «Я мусульманин!» Лучше показывать все на личном примере. Сейчас во всем мире так много медиа, которые очень плохо говорят о нашей религии. Просто покажите им, что эта религия – о хороших вещах.

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Эта религия – не про плохое. Она только о хорошем. Она о тебе, о людях, о здоровье, обо всем. И когда мусульмане добиваются успеха, то наша задача – объяснять эти вещи людям. Показывать им, что ислам – это только хорошее», – сказал Нурмагомедов в эфире FULL SEND PODCAST.

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