Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг прокомментировал постер поединка с временным чемпионом Петром Яном.
Бой-реванш ямайца и россиянина состоится 9 марта в рамках ивента UFC 273.
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«Если вы, ребята, не снимете с Яна этот фальшивый пояс, то это сделаю я!», – написал Стерлинг в инстаграме. Также боец прикрепил хэштег «актер» – на русском и английском языках.
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Как Петр готовился к первому бою со Стерлингом? Боец ездил в Дагестан, где круто подтянул борьбу.
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