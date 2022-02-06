UFC официально объявил дату реванша между российским бойцом Петром Яном, который обладает временным поясом чемпиона в легчайшем весе, и американцем Алджамейном Стерлингом.

Поединок состоится 10 апреля на UFC 273, ивент продет в Джексонвилле (Флорида, США) на арене VyStar Veterans Memorial.

Ad

Смешанные боевые искусства Стерлинг: «Снимите с Яна фейковый пояс, или это сделаю я!» 17 ЧАСОВ НАЗАД

Первый бой Яна и Стерлинга завершился поражением российского бойца из-за дисквалификации за запрещенный удар коленом в голову – Петр лишился пояса. Затем Ян одолел Кори Сэндхагена и взял временный титул.

Как Петр готовился к первому бою со Стерлингом? Боец ездил в Дагестан, где круто подтянул борьбу

Смешанные боевые искусства «Эта религия – не про плохое». Хабиб заступился за ислам ВЧЕРА В 05:35