UFC официально объявил дату реванша между российским бойцом Петром Яном, который обладает временным поясом чемпиона в легчайшем весе, и американцем Алджамейном Стерлингом.
Поединок состоится 10 апреля на UFC 273, ивент продет в Джексонвилле (Флорида, США) на арене VyStar Veterans Memorial.
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Стерлинг: «Снимите с Яна фейковый пояс, или это сделаю я!»
Первый бой Яна и Стерлинга завершился поражением российского бойца из-за дисквалификации за запрещенный удар коленом в голову – Петр лишился пояса. Затем Ян одолел Кори Сэндхагена и взял временный титул.
Недавно Стерлинг выдал самый грязный и жесткий спич в адрес Яна за всю историю противостояния бойцов. Пообещал страшные вещи
Как Петр готовился к первому бою со Стерлингом? Боец ездил в Дагестан, где круто подтянул борьбу.
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