Рэпер Дмитрий Хинтер, известный как Schokk или Дима Бамберг, рассказал, что столкнулся с угрозами в соцсетях после высказывания в адрес экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Ладно, я преувеличил. В топ-10 он бы удержался, но не удержал бы свой «нолик» надолго. И ему это понятно, поэтому он вовремя ушел. Считаю, что бойцы – тем более легенды, как Мохаммед Али и Майк Тайсон — должны проходить на своем бойцовском пути и победы, и поражения. Они шли до конца, они прошли полностью путь воина. А Хабиб, такое впечатление, просто сбежал с поля боя: «У меня ни царапины. Я сейчас убегу и буду рассказывать, что меня даже никто не задел».

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Это мое мнение, это моя точка зрения. И когда я натыкаюсь где-то на его высказывание, где он говорит: «Наш бой с Конором был самым шумным и великим событием за все время единоборств» – естественно, я на это реагирую: «М-да…» Нет, ты – конечно, топ-спортсмен. Никто не оспаривает его достижений. Но я считаю, что это в первую очередь достижения его отца, потому что Абдулманап Нурмагомедов – это действительно великий тренер.

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Никто и никогда это под вопрос не ставил. Но все высказывания Хабиба сегодня – это немножко «High fly», как говорят американцы. Ты не действующий боец, чтобы до сих пор вести себя, будто ты завтра выйдешь и сможешь всех победить. Все понимают, что это не так. Сегодня Конор и Хабиб – уже не того полета птицы, что были раньше.

Бой Schokk и Рома Жиган Фото: Instagram

Меня обвиняют в неуважении, но почитайте, что пишут в комментариях. Как ведут себя эти люди, как они позорятся, какие слова они используют. Я нигде не оскорбил Хабиба, нигде не перешел на личности и нигде не оскорбил дагестанский народ. Я просто высказал свое мнение – причем достаточно культурно его сформулировал.

Почитайте в комментах, что мне пишут, какими словами выражаются. Считаю, что Хабиб в первую очередь должен не учить людей, как жить, а хотя бы своих людей научить себя вести. Объяснить им, что человек имеет право высказать свое мнение, если он не переходит на личности и никого не оскорбляет. Это ни в коем случае не причина оскорблять или угрожать – а мне угрожали. И вообще, чего только не писали за последние три дня.

Конечно, все это в одно ухо заходит, а в другое выходит, и я смотрю на это, улыбаясь. Но для меня дико смотреть на это, потому что они в первую очередь позорят собственную нацию, собственный народ. Так себя не ведут кавказцы и так себя не ведут мусульмане», – сказал рэпер.

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Источник: Sport24

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