Бывшая гимнастка Анастасия Кармаева рассказала, как в 2018 году занялась смешанными единоборствами и дошла до победы в чемпионате мира среди любителей. Кармаева взяла золото ЧМ по ММА в Абу-Даби в категории до 61,2 килограммов.

«Переход из гимнастики в ММА был связан с тем, что в детстве я пообещала своей маме стать чемпионкой мира. В четыре года она привела меня в гимнастический зал, и там я сказала ей: «Мам, мы станем чемпионами мира». Время шло, мне было уже 16 лет, но то, что другим девочкам давалось с первого раза, мне давалось с третьего. Приходилось нарабатывать, оставаться после тренировок, чтобы догнать уровень остальных. И вот я выполняю «Кандидата в мастера спорта», но кажется, что до «мира» нужно будет тренироваться еще столько же. А тогда как раз гремел бой Хабиба и Конора. Мне так понравилось, я загорелась. Пришла на пробную тренировку, и все – так и осталась в зале. В итоге обещание я сдержала», – сказала Кармаева.

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