Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сразится с полулегковесом Максом Холлоуэем в Метавселенной Mozilla Hubs.

Поединок состоится 12 февраля в 23:00 по московскому времени и пройдет в виртуальной реальности. В число специальных гостей ивента вошли Даниэль Кормье и Ислам Махачев. Трансляция боя пройдет в Twitch-аккаунте Legionfarm. Впрочем, можно оказаться непросредственно в Метавселенной – для этого нужно купить NFT.

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