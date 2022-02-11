Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сразится с полулегковесом Максом Холлоуэем в Метавселенной Mozilla Hubs.
Поединок состоится 12 февраля в 23:00 по московскому времени и пройдет в виртуальной реальности. В число специальных гостей ивента вошли Даниэль Кормье и Ислам Махачев. Трансляция боя пройдет в Twitch-аккаунте Legionfarm. Впрочем, можно оказаться непросредственно в Метавселенной – для этого нужно купить NFT.
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Другой возможный поединок Хабиба – с начинающим боксером и популярным ютубером Джейком Полом. На это намекнул сам Нурмагомедов.
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