Чемпион UFC Алджамейн Стерлинг считает, что 50% бойцов ММА могут принимать допинг, и утверждает, что у него есть полные основания подозревать Петра Яна.

«Я бы предположил, что по крайней мере 50% бойцов ММА принимают стероиды. Просто не все имеют одинаковый доступ к достойным и правильным врачам. Но, как раньше уже писал, я не знаю, кто жульничает, но я постоянно подозреваю людей», – набросил Стерлинг.

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Также он не упустил возможность пройтись по случаю Камилы Валиевой, проведя параллель между ней и Яном.

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«Девочке 15 лет. Если тренеры подтолкнули ее к этому, это уже другая тема. Я просто указал, как и многие другие, что у меня есть все основания подозревать Яна в жульничестве. Если вы воспринимаете это как оскорбление всей России, то это на вашей совести.

Меня беспокоит эта ситуация. Я считаю, что бойцы должны садиться в тюрьму за употребление запрещенных препаратов. Это должно касаться не только UFC, а и всех боевых видов спорта в целом», – заключил боец.

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