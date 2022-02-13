В ночь с 12 на 13 февраля в Хьюстоне (штат Техас, США) в Toyota Center прошел турнир UFC 271, в рамках которого состоялось 14 боев.

В главном поединке турнира сошлись чемпион промоушна в среднем весе Исраэль Адесанья (Нигерия) и Роберт Уиттакер (Австралия). Победа единогласным решением судей досталась действующему чемпиону Адесанье, который сумел защитить титул. Стоит отметить, что у него это четвертая успешная защита титула подряд.

Ad

Со-главным событием турнира стал поединок в тяжелом весе между Таем Туивасой (Австралия) и Дерриком Льюисом (США). Победу нокаутом во втором раунде праздновал австралийский боец, что для него стало пятой досрочной победой подряд.

Смешанные боевые искусства Стерлинг обвинил Яна в допинге и провел параллель с Валиевой 21 ЧАС НАЗАД

Тай Туиваса Фото: Getty Images

Все результаты UFC 271

Уилльям Найт – Максим Гришин, единогласное решение судей

Джереми Уэллс – Майк Матета, сабмишн в 1-м раунде

Дуглас Силва де Андраде – Сергей Морозов, сабмишн во 2-м раунде

Эй-Джей Добсон – Джейкоб Малкун, единогласное решение судей

Леомана Мартинес – Ронни Лоуренс, единогласное решение судей

Карлос Ульберг – Фабио Черант, единогласное решение судей

Кайлер Филлипс – Марсело Рохо, сабмишн в 3-м раунде

Алекс Перес – Мэтт Шнелл, бой отменен

Роксанн Модаффери – Кейси О'Нилл, раздельное решение судей

Андрей Орловский – Джаред Вандера, раздельное решение судей

Бобби Грин – Насрат Хакпараст, единогласное решение судей

Александер Эрнандес – Ренато Карнейро, сабмишн во 2-м раунде

Джаред Каннонье – Дерек Брансон, нокаут во 2-м раунде

Боец UFC Алджамейн Стерлинг обвинил Петра Яна в приеме допинга и провел параллель с Камилой Валиевой

Смешанные боевые искусства Хабиб подерется с Холлоуэем – пока только в Метавселенной ВЧЕРА В 12:14