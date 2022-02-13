В ночь с 12 на 13 февраля в Хьюстоне (штат Техас, США) в Toyota Center прошел турнир UFC 271, в рамках которого состоялось 14 боев.
В главном поединке турнира сошлись чемпион промоушна в среднем весе Исраэль Адесанья (Нигерия) и Роберт Уиттакер (Австралия). Победа единогласным решением судей досталась действующему чемпиону Адесанье, который сумел защитить титул. Стоит отметить, что у него это четвертая успешная защита титула подряд.
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Со-главным событием турнира стал поединок в тяжелом весе между Таем Туивасой (Австралия) и Дерриком Льюисом (США). Победу нокаутом во втором раунде праздновал австралийский боец, что для него стало пятой досрочной победой подряд.
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Тай Туиваса
Фото: Getty Images
Все результаты UFC 271
Уилльям Найт – Максим Гришин, единогласное решение судей
Джереми Уэллс – Майк Матета, сабмишн в 1-м раунде
Дуглас Силва де Андраде – Сергей Морозов, сабмишн во 2-м раунде
Эй-Джей Добсон – Джейкоб Малкун, единогласное решение судей
Леомана Мартинес – Ронни Лоуренс, единогласное решение судей
Карлос Ульберг – Фабио Черант, единогласное решение судей
Кайлер Филлипс – Марсело Рохо, сабмишн в 3-м раунде
Алекс Перес – Мэтт Шнелл, бой отменен
Роксанн Модаффери – Кейси О'Нилл, раздельное решение судей
Андрей Орловский – Джаред Вандера, раздельное решение судей
Бобби Грин – Насрат Хакпараст, единогласное решение судей
Александер Эрнандес – Ренато Карнейро, сабмишн во 2-м раунде
Джаред Каннонье – Дерек Брансон, нокаут во 2-м раунде
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