Чемпион UFC в наилегчайшем весе Алджамейн Стерлинг показал новый имидж. Американец сбрил усы и назвал себя дагестанцем.
«Отрастил дагестанскую бороду. Теперь я сожру и размажу всех! Алджамбиб Стермаев», – написал Стерлинг в инстаграме.
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Следующий бой Стерлинг проведет против Петра Яна 9 апреля. Первый поединок завершился победой американца благодаря дисквалификации – Ян нанес запрещенный удар коленом. А недавно Стерлинг обвинил Петра Яна в приеме допинга и провел параллель с Камилой Валиевой.
Стерлинг не всегда обвиняет и критикует Яна – однажды Алджамейн даже заступился за соперника.
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Стерлинг обвинил Яна в допинге и провел параллель с Валиевой
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