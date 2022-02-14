Чемпион UFC в наилегчайшем весе Алджамейн Стерлинг показал новый имидж. Американец сбрил усы и назвал себя дагестанцем.

«Отрастил дагестанскую бороду. Теперь я сожру и размажу всех! Алджамбиб Стермаев», – написал Стерлинг в инстаграме.

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