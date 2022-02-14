Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор раскритиковал боксера Тайсона Фьюри после того, как чемпион мира по версии WBC сделал несколько комплиментов Хабибу Нурмагомедову.
«Вылижи ему задницу, братан, ты явно забыл это сделать, ха-ха-ха-ха», – написал Конор в Твиттере, а позже удалил твит.
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Следующим соперником Тайсона Фьюри станет Диллиан Уайт, но подраться с британцем планирует и Александр Усик. Украинец уже угрожает Тайсону и говорит, что оседлает его.
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