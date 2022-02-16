Бывший чемпион UFC и владелец Eagle FC Хабиб Нурмагомедов заявил, что планирует стать лучшим промоутером в мире.

«Мне помогает бойцовский опыт, потому что я знаю, о чем думают бойцы. Я знаю, что им нужно. Мой бойцовский опыт перешел в промоушн, моя карьера мне очень помогла. Сейчас я чувствую, что нахожусь на правильном пути, и у меня так много впереди. Каждый день со мной связывается много хороших бойцов, и я очень взволнован тем, что происходит сейчас. Я действительно хочу увидеть, что произойдет в следующем феврале. Я просто хочу посмотреть, что произойдет через год, и где мы будем.

Ad

Я просто хочу стать лучшим промоутером. Я здесь не для того, чтобы стать третьим или вторым номером. Я здесь, чтобы стать лучшим промоутером в мире. И мы разработали новую систему – через пару лет, думаю, люди поймут, кто есть кто», – сказал Хабиб.

Смешанные боевые искусства Хабиб подерется с Холлоуэем – пока только в Метавселенной 11/02/2022 В 12:14

Нурмагомедов рассказал, почему Дэвид Бекхэм не пришел на дебют Eagle FC в США. Причина странная

У Хабиба Нурмагомедова были поражения . Но в ММА его рекорд – 30-0.

Источник: Sky Sports.

Смешанные боевые искусства Гимнастка перешла в ММА и выиграла ЧМ. Вдохновили Хабиб и Конор 10/02/2022 В 20:10