Боец ММА Багдат Дюсембаев по прозвищу «Казах» был ранен при стрельбе у фитнес-клуба в центре Москвы.

Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел на улице Орджоникидзе. По предварительным данным, Дюсембаев приехал покупать абонемент в фитнес-клуб. Он оставил автомобиль на парковке и занимался оформлением клубной карты. Охрана потребовала Багдата убрать машину, завязался конфликт, в ходе которого охранник шесть раз выстрелил в Дюсембаева. Багдат был ранен в грудь, его госпитализировали в одну из больниц. Медики оказывают бойцу помощь.

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30-летний Багдат Дюсембаев выступает в любительском ММА. Боец участвовал в турнирах TOPDOG и Hardcore ММА.

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Источник: РЕН ТВ

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