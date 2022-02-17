Российский боец UFC в легком весе Ислам Махачев не подерется с американцем Бенеилом Дариушем на турнире UFC Fight Night. Дариуш получил травму лодыжки.
Новым соперником Махачева станет другой представитель США Бобби Грин, который подерется с Исламом спустя две недели после предыдщего боя, в котором он одолел Насрата Хакпараста единогласным решением судей. Боец из России уже отреагировал на замену оппонента.
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«Разные соперники, одна цель. Хочу пожелать Бенеилу скорейшего восстановления и удачи. Верю, что в будущем мы с ним встретимся. 26 февраля мы в деле», – написал Махачев в инстаграме.
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Бой с Бобби Грином, который не входит в топ-15 дивизиона, не приблизит Махачева к поясу, но российскому бойцу не стоит спешить – он уже интересен Конору Макгрегору.
Бенеил Дариуш победил Фергюсона на UFC 262. Он бьется за Ассирию и продавал мороженое.
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