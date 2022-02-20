20 февраля в Анкасвилле (США) на стадионе «Мохеган Сан Арена» состоялся турнир Bellator 274.

В соглавном поединке сошлись представители полусредней весовой категории – 31-летний российский боец Андрей Корешков и 34-летний американец Ченси Ренкаунтри. Бой завершился победой Корешкова нокаутом уже в первом раунде, продлившись всего 38 секунд. Андрей подловил соперника на контратаке, пробив с разворота ногой в корпус.

Ad

Эта победа стала 25-й в активе Корешкова при четырех поражениях. Для Ренкаунтри проигрыш – пятый в карьере, на его счету 16 побед в различных промоушнах ММА, включая UFC.

Смешанные боевые искусства Соперник Махачева снялся с боя – уже нашли нового 17/02/2022 В 13:13

Главным событием Bellator 274 стал поединок между Нейманом Грейси и Логаном Сторли. В нем победил Сторли единогласным решением судей.

Боец ММА Багдат Дюсембаев по прозвищу «Казах» получил 6 пуль от охранника фитнес-клуба в центре Москвы

Смешанные боевые искусства Боец ММА получил 6 пуль от сотрудника безопасности в центре Москвы 17/02/2022 В 10:14