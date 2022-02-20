20 февраля в Анкасвилле (США) на стадионе «Мохеган Сан Арена» состоялся турнир Bellator 274.
В соглавном поединке сошлись представители полусредней весовой категории – 31-летний российский боец Андрей Корешков и 34-летний американец Ченси Ренкаунтри. Бой завершился победой Корешкова нокаутом уже в первом раунде, продлившись всего 38 секунд. Андрей подловил соперника на контратаке, пробив с разворота ногой в корпус.
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Эта победа стала 25-й в активе Корешкова при четырех поражениях. Для Ренкаунтри проигрыш – пятый в карьере, на его счету 16 побед в различных промоушнах ММА, включая UFC.
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Главным событием Bellator 274 стал поединок между Нейманом Грейси и Логаном Сторли. В нем победил Сторли единогласным решением судей.
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