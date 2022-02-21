Российский промоутер Владимир Хрюнов заявил о возможном поединке между Костей Цзю и Конором Макгрегором.
«На РЕН ТВ больше не будет UFC, но на канале будут происходить события гораздо ярче. Я вам приведу пример. Сегодня разговаривал с Конором Макгрегором – мы обсуждаем вероятность его визита в Россию с несколькими целями. И во время конференц-связи Конор вдруг говорит: «А что сейчас делает Костя Цзю?» Поэтому если вы увидите афишу Конор Макгрегор – Константин Цзю... Я очень благодарен, что живу в одно историческое время с Костей, и вдруг человек о таком заговорил. Если вы вдруг увидите на телеканале РЕН ТВ этот поединок – вот примерно уровень», – сказал Хрюнов.
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Источник: «Спорт-Экспресс».
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