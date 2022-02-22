Турнир Hardcore FC в формате «Россия против США» состоится 23 февраля в Москве на «ЦСКА Арене». В главном поединке Александр Емельяненко постарается взять реванш у Джеффа Монсона.
Главный бой
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Емельяненко-младший и Монсон встретятся во второй раз. Впервые они пересеклись в ноябре 2012-го, когда на турнире M-1 Challenge 35 американец во втором раунде задушил Александра любимым приемом «Север-Юг». Теперь бойцы сразятся на голых кулаках.
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40-летний Емельяненко (официальный рекорд – 28-9-1) последний бой проиграл Марсио Сантосу в ноябре 2021-го – попался на удушение в первом раунде. 51-летний Монсон (61-26-2) из-за проблем со здоровьем не бился по правилам ММА почти шесть лет, но в октябре 2021-го сразился с Тимуром Никулиным по правилам бокса и уступил единогласным решением судей.
Со-главный бой
Чемпион Hardcore FC в тяжелом весе Тимур Слащинин встретится с легендарным Фабио Мальдонадо. 41-летний бразилец бился в UFC, а в ноябре уступил Сергею Харитонову техническим нокаутом в первом раунде. 21-летний Слащинин в последнем поединке решением судей одолел Тайсона Дижона по правилам бокса.
Полный кард турнира
Запланированы поединки с участием лучших бойцов промоушна Hardcore FC. Им будут противостоять файтеры из зарубежных промоушнов.
- Александр Емельяненко – Джефф Монсон
- Тимур Слащинин – Фабио Мальдонадо
- Мухамед Калмыков – Дженси Сильва
- Хайбулла Мусалов – Милсон Кастро
- Виталий Бодров – Джозеф Суеро
- Сослан Асбаров – Луис Энрике Барбоса
- Самат Абдырахманов – Гилберт Патрочинио
- Кирилл Самброс – Кристиан Фролич
- Мартин Джуарян – Уилл Чоуп
- Тимур Мусаев – Джошуа Марер
- Денис Недашковский – Сауло Калавари
Где смотреть
Сообщалось, что турнир покажут на федеральном канале, но подробной информации организаторы пока не предоставили. Известно, что прямая трансляция пройдет на ютьюб-канале промоушна Hardcore FC и начнется в 22:15 (мск).
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