23 февраля в Москве на «ЦСКА Арене» прошел бойцовский вечер промоушна Hardcore FC «Россия против США», главным событием которого стал поединок между Александром Емельяненко и уроженцем США Джеффом Монсоном, имеющим российское гражданство.
Бой на голых кулаках продлился 3 раунда. Победу единогласным решением судей одержал Александр Емельяненко. Бойцы уже встречались 10 лет назад – в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приемом во втором раунде праздновал Монсон.
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В других поединках основного карда Тимур Слащинин единогласным решением победил Фабио Мальдонадо, Сослан Асбаров нокаутировал Алекса Николсона в третьем раунде, Мухамед «Киборг» Колмыков решением судей переиграл Янси Сильву, Виталий Бодров решением судей вышел победителем в схватке с Джозефом Суэро, Константин «Русский медведь» Ерохин техническим нокаутом выиграл у Роберта «Разрушителя» Морроу.
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