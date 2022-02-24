23 февраля в Москве на турнире, организованном промоушном Hardcore FC, состоялся бой между Александром Емельяненко и Джеффом Монсоном на голых кулаках, закончившийся выигрышем Александра единогласным решением судей. Победитель прокомментировал итоги поединка и вероятность боя с Фрэнсисом Нганну.

«Все хорошо. Немножко повыбивал пальцы, суставы. Думал, будет хуже, но пока терпимо. Не знаю, что будет завтра. Завтра уже первые симптомы пройдут, и начнется уже воспаление. Видно будет. Пока слегка побаливают кулачки. Был ли дискомфорт из-за боя на голых кулаках? Никакого. Отлично себя чувствовал. Ничего не болело, ничего не мешало вести бой.

Ad

Общался ли с Анатолием Сульяновым (глава лиги Hardcore FC – Eurosport.ru) по поводу возможного боя с Фрэнсисом Нганну? Нет, ни разу не разговаривали. Первый раз про это слышу. Но вообще такие предложения и пожелания были – устроить бой с Нганну. Видел его бои. Такой он: на первых минутах если не вырубит, то ведет длительный бой. Бороться – не борется…» – рассказал Емельяненко.

Смешанные боевые искусства Александр Емельяненко побил Монсона в бою на голых кулаках 6 ЧАСОВ НАЗАД

Промоутер Владимир Хрюнов не исключил возможный поединок бойца UFC Конора Макгрегора с боксером Костей Цзю

Андрей Корешков нокаутировал Ченси Ренкаунтри в соглавном бою на Bellator 274

Смешанные боевые искусства Емельяненко и Монсон на кулаках, Мальдонадо против русского чемпиона ВЧЕРА В 19:51